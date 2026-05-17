Karam organise sa randonnée le 14 juin à Saint-Martin d'Auxy

La randonnée KARAMA se déroulera le samedi 14 juin au lieu-dit Les Cornilles à Saint-Martin-d’Auxy

À cette occasion, 6 parcours pédestres seront proposés :

5 km, 8 km, 12 km, 14 km, 17 km et 22 km.

Des ravitaillements seront prévus sur tous les parcours, sauf sur le 5 km.

Cette année, une nouveauté :

“La quête du voyageur”, un parcours animé par des énigmes, enquêtes et jeux autour des légendes de nos contrées et du Mali.

Les départs se feront à partir de 8h.

À l’arrivée, les participants pourront profiter d’un repas jambon à la broche (réservation conseillée au départ de la randonnée), ainsi que d’une buvette.