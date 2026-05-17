Aurélien Dutremble, député de Saône et Loire, alerte sur les déserts médicaux
Publié le 17 Mai 2026 à 14h45
Communiqué de presse
À l’occasion de l’audition, le 13 mai à l’Assemblée nationale, de M. Anthony Chaumuzeau, secrétaire général du sommet « Une seule santé » (One Health), le député Aurélien Dutremble a défendu en commission une ligne claire : partir des réalités du terrain.
En Saône-et-Loire comme partout en France, il a rappelé que l’urgence reste l’accès aux soins. Déserts médicaux, tensions hospitalières, délais d’attente : ces difficultés pèsent directement sur le quotidien des habitants. Près de 37 % des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins.
« On ne peut pas multiplier les grandes stratégies internationales sans répondre d’abord aux besoins concrets des Français, ici, dans nos départements comme en Saône-et-Loire », a souligné le député.
Le concept « One Health » vise à mieux coordonner la santé humaine, la santé animale et la protection de l’environnement face aux risques sanitaires. Il a été au cœur du sommet international organisé à Lyon en avril dernier, en présence du Président de la République, avec l’objectif de renforcer la prévention des crises sanitaires à l’échelle mondiale.
S’il reconnaît l’intérêt d’une approche globale de la santé, Aurélien Dutremble appelle à des politiques publiques concrètes et adaptées aux réalités locales. Il met également en garde contre toute inflation normative susceptible d’ajouter des contraintes supplémentaires, notamment pour les acteurs agricoles.
« L’ambition sanitaire est nécessaire, mais elle doit rester pragmatique et ancrée dans le quotidien des Français », a-t-il insisté.
Enfin, le député a réaffirmé son attachement à la souveraineté des décisions en matière de santé publique, plaidant pour un pilotage au plus près des territoires et une meilleure écoute des acteurs locaux.
À travers cette intervention, Aurélien Dutremble défend une approche simple : une politique de santé efficace et accessible, centrée sur les besoins des Français.
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