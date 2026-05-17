Opération TVA offerte chez Elite Pneus à Chalon jusqu'à la fin juillet

Clin d'oeil à Djamal Chelli, le patron de Elite Pneus, qui vous fait cadeau de la TVA jusqu'à la fin juillet sur toutes vos sollicitations. L'enseigne Elite Pneus, située rue Morinet à Chalon sur Saône, propose un choix de pneus toutes marques, presque improbable, tant par les tailles que par les marques. N'hésitez pas à le solliciter, d'autant plus que par les temps qui courent, en prévision de vos départs en vacances, le cadeau de la TVA n'est pas une mauvaise idée. N'hésitez pas à vous référencer de la part d'info-chalon.com

35 Rue Morinet, 71100 Chalon-sur-Saône

Téléphone : 07 76 37 14 31