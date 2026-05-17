Lionel Duparay, député de Saône et Loire, se félicite du retrait du plaider-coupable pour les crimes de sang

Justice criminelle – Projet de loi : Justice criminelle et respect des victimes : retrait du plaider-coupable pour les crimes de sang.



Une réunion de travail s’est tenue cette semaine avec Maître Didier Seban, Maître Benoît Diry et Marie-Rose Bletry, présidente de l’association Christelle, afin d’échanger sur le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes.

Si certaines évolutions procédurales peuvent contribuer à améliorer l’efficacité de la justice, l’ensemble des participants a réaffirmé que le plaider-coupable ne saurait être appliqué aux crimes de sang. Les infractions les plus graves doivent continuer à être jugées dans le cadre d’un procès criminel public, contradictoire et solennel, garantissant pleinement les droits des victimes et de leurs proches.

Adopté par le Sénat le 14 avril, le texte sera prochainement examiné par l’Assemblée nationale. Le 12 mai 2026, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé le retrait du dispositif de plaider-coupable criminel pour les crimes de sang, décision saluée par Marie-Rose Bletry dans son communiqué du 13 mai.

Cette avancée est le fruit de la mobilisation de nombreuses familles, citoyens, élus, associations, bénévoles et avocats engagés pour une justice humaine et respectueuse de la parole des victimes. Elle rappelle que, pour les crimes de sang, la justice doit garantir la vérité, l’écoute et un procès digne.

Je tiens à saluer tout particulièrement l’engagement constant et sans faille de Marie-Rose Bletry.



Lionel Duparay

Député de Saône-et-Loire