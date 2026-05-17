Givry
Journée écocitoyenne le samedi 30 mai, de 10h à 13h à Givry
Publié le 17 Mai 2026 à 17h07
Ouvert à tous, cet événement propose une matinée conviviale pour découvrir, comprendre et expérimenter des gestes simples en faveur de l’environnement.
Des ateliers pour tous les publics
Tout au long de la matinée, petits et grands pourront participer librement à différents ateliers pratiques et pédagogiques :
Apéro écolo - cuisinez avec le soleil ! – Initiation à la cuisson solaire et préparez un apéro sans perte par Les P'tits Givrotins
Déco récup’ au jardin – Création à partir de matériaux réutilisés par le service Jeunesse
Défi tri : relevez le challenge ! – Jeu autour du tri des déchets par L'A.Te.Lier
Créez votre mini-potager ! – Atelier de plantation en matériaux recyclés par le service Jeunesse et L'A.Te.Lier
Manger sain, c’est malin ! – Sensibilisation à l’alimentation durable avec le CPIE Pays de Bourgogne
Défi compost : à vous de jouer ! – Animation proposée par le Conseil Municipal des Jeunes
Secrets de la ruche – Découverte du monde des abeilles avec le SADSEL 71
17 défis pour la planète – Exposition sur les Objectifs de Développement Durable à la Médiathèque - exposition visible du 30 mai au 13 juin.
Un parcours écocitoyen
Un parcours écocitoyen sera proposé aux visiteurs, grâce à un passeport à faire tamponner au fil des stands. Il permettra de découvrir l’ensemble des ateliers, de valoriser la participation de chacun... et de profiter d'un petit cadeau en fin de parcours !
Un événement ouvert à tous
Cette matinée s’adresse à tous les publics, en famille ou entre amis. L’entrée est libre.
En cas de météo défavorable, l'événement sera annulé.
Vous trouverez l’affiche de l’événement en pièce jointe.
Toutes les informations et le programme complet sont disponibles ici :
https://www.givry-bourgogne.fr/journee-ecocitoyenne-givry-rendez-vous-le-30-mai
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