Côte chalonnnaise
Divagations en Bourgogne-Franche-Comté - ENYS MAHJOUB s'expose à compter du 30 mai à Buxy
Publié le 17 Mai 2026 à 17h11
Du 30 mai au 11 juin 2026, la Galerie Dany Massé, située au Bureau d’Information Touristique de Buxy, accueille l’exposition d’Enys Mahjoub.
Après des études à l’école des Beaux-Arts de Besançon, dont il est oirginaire, Enys Mahjoub s’est renconverti dans le secteur viticole, un milieu découvert à l’occasion de vendanges dans le Jura, et qui l’a conduit en Bourgogne ; d’abord dans l’Yonne puis depuis janvier 2025, à Chalon-sur-Saône. C’est ce même milieu qui l’a amené à porter attention à ce qui l’entoure, observer les changements de lumière sur la nature et ses couleurs, la transformation constante du végétal selon les saisons...
Appareil photo à la main et GPS éteint, Enys Mahjoub aime partir à la découverte de sa région d’adoption. C’est alors une autre Bourgogne qu’il nous propose de découvrir à travers ses photographies ; celle qui s’offre à nous quand nous acceptons de nous égarer, de s’arrêter sur le bas-côté, de sortir des grands sites touristiques ou tout simplement en posant un autre regard, un autre angle de vue sur un lieu connu.
Accepter de se perdre, c’est prendre le risque de la surprise. Et c’est peut-être aussi, le meilleur moyen de trouver son chemin ou sa voie !
Loin des clichés, cette exposition nous dévoile le caractère insolite et singulier de notre région. Saurez-vous retrouver les lieux de ces prises de vue ?
INFORMATIONS PRATIQUES :
Dates : Du 30 mai au 11 juin 2026
Lieu : Galerie Dany Massé – Bureau d’Information
Touristique de Buxy
Horaires : Aux horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique de Buxy
Vernissage : samedi 30 mai à 11h
Entrée libre et gratuite
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