Chalon sur Saône
Journée mondiale de l’hypertension – mardi 19 mai à l'hôpital de Chalon : le « silent killer » sous les projecteurs !
Publié le 17 Mai 2026 à 17h16
À l’occasion de la Journée mondiale de l’hypertension, le Centre Hospitalier William Morey organise une journée de sensibilisation, de dépistage et d’information ouverte au public le mardi 19 mai 2026, de 9h à 17h, au sein de l’établissement.
1 personne sur 2 hypertendue s’ignore soit 17 millions de personnes en France !
Silencieuse, l’hypertension artérielle surnommée « silent killer » est pourtant l’un des principaux facteurs de risque d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus et d’insuffisance rénale. En France, elle est impliquée dans près d’un tiers des décès liés aux maladies cardiovasculaires.
Face à ce constat, les équipes du Centre Hospitalier William Morey se mobilisent !
Au programme de cette journée :
- Dépistage gratuit : Mesure de la tension artérielle et évaluation des risques cardiovasculaires.
- Échanges experts : Rencontres avec nos professionnels de santé pour des conseils concrets au quotidien.
- Nouveauté 2026 - L’Escape Game de l’HTA : En équipe, venez aider « Inés Tressé » à identifier les facteurs de risque et faire les bons choix pour son cœur. Une approche ludique pour dompter un sujet complexe.
Cette journée est aussi l’occasion de mettre en lumière la reconnaissance récente du Centre Hospitalier William Morey comme centre de référence de l’hypertension pour la Bourgogne-Franche-Comté, le seul de la région.
Une reconnaissance qui souligne l’expertise des équipes chalonnaises dans la prise en charge des formes complexes d’hypertension et leur rôle clé dans le parcours de soins de cette pathologie.
Centre Hospitalier William Morey – Chalon-sur-Saône
Mardi 19 mai 2026 de 9h à 17h
Entrée libre et gratuite
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