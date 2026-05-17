Les jardins de la Bouthière vous ouvrent leurs portes ce week-end au profit de Jardins et Santé

Les Jardins de la Bouthière à Chenôves seront ouverts exceptionnellement dans le cadre de l'opération nationale "Rendez-vous au jardin". Pour info-chalon.com, Sylvie de l'Epine nous a "refait" un tour du propriétaire.

Un tour qu'on prend plaisir (et le mot est faible) chaque année à réaliser, tant les conseils de la propriétaire des lieux sont précieux, et emprunts d'une vraie passion pour un jardin né il y a tout juste quelques années. Du croquis posé sur une feuille, à la construction jusqu'aux plantations, les jardins de la Bouthière à Chenôves, vous réservent à chaque clignement des yeux, son lot de surprises. Un pas en avant, un pas en arrière, une tête à droite ou à gauche, c'est votre sensibilité qui prendra le dessus, afin de jeter un regard sur un endroit spécifique, une fleur particulière ... au point que le voyage ne s'arrête jamais.

Les jardins ont été pensés, aménagés, comme un infatigable périple dans les couleurs, dans les formes, tant dans les fleurs que dans les feuillages.

Décomposés en trois parties, les Jardins de la Bouthière cochent toutes les cases de l'aménagement paysager, à savoir celui de pousser l'envie à franchir le pas suivant. Et ça marche ! Entre l'entretien chirurgical de Sylvie de l'Epine (qui peut dire qu'elle n'était pas prédestinée à manipuler roses et pivoines au quotidien !) et la mobilisation au pied levé de son époux Patrice pour assurer la tonte régulière, c'est un savoureux cocktail technique qui donne aux Jardins de la Bouthière ce côté romantique et tellement apaisant qu'on en redemande.

Pour les Rendez-vous au jardin, opération organisée par le Ministère de la culture, les 6 et 7, ce jardin labellisé Remarquable depuis plusieurs années, vous ouvre ses portes. A raison de 5 euros, vous aurez le droit, même à deux visites commentées à 15h et 16H30 pour la patronne des lieux (avec une ouverture en continue dès 10h du matin)... et puis si vous mettez les formes, vous pourrez même poser vos chaussures et entreprendre la visite pieds-nus, tant ce gazon à l'Anglaise invite à cette décontraction. Les fonds récoltés lors de la visite seront reversés intégralement à l'opération Jardins et Santé.

Ne passez pas à côté !

Laurent GUILLAUMÉ