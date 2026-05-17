Une "apothéose" d’œuvres interprétée par les musiciens de La Fanfare de Demigny.

La Fanfare de Demigny monte en puissance, étoffe ses pupitres, forme un nouveau chef, que du bonheur pour les spectateurs venus assister au concert de printemps ce mercredi 13 mai.

Son nom est trompeur la Fanfare de Demigny n’a que le nom, c’est bien une Harmonie qui a encore ce mercredi 13 mai enthousiasmé le public avec un choix d’œuvres alliant finesse, nuances, rythme.

Ruddy Kuzmin président da Fanfare a souhaitez la bienvenue au public et il a remercié toutes les personnes qui ont préparé cette soirée.

Forte d’une quarantaine de musiciens et musiciennes, sous la baguette de Léa Kuzmin, la première partie de ce concert a révélé toute la richesse musicale des pupitres et quelques solistes. 6 morceaux avec une mise en bouche ou plutôt en oreilles de l’auditoire avec "Heroes of the Marvel Universe", ce medley dynamique et bien rythmé présente des thèmes de héros mémorables, notamment : Captain America, Ant-Man, Thor, Iron Man, Black Panther et, bien sûr, The Avengers.

Toujours sous la direction de Léa Kuzmin, les musiciens ont interprété "Dakota" de Jacob de Haan, une composition, centrée sur les Indiens Dakota (Sioux), divisée en cinq mouvements, qui explore leur culture et leur histoire.

Intensément descriptive dès la première note, l’œuvre "Cry of the Last Unicorn" plonge le public dans la traque de la dernière licorne. Les phrases sont tantôt poignantes, tantôt dramatiques ; la poursuite y est décrite au fur et à mesure de cette partition riche en couleurs rendant l’œuvre mémorable.

Puis la musique du jeu vidéo Civilization IV bien connu : "Baba Yetu" a ouvert la porte à un cinquième morceau Madagascar du film américain d'animation.

L’orchestre a terminé cette première partie par "Maneskin greatest hits", un arrangement de Markus Schenk qui reprend les principales chansons du groupe de rock italien Maneskin.

C’est sous une pluie d’applaudissements que les musiciens et musiciennes ont pris une petite pause le temps de l’entracte.

D’autres surprises de qualité attendaient le public après l’entracte, à commencer par la chevauchée du grand ouest américain sous la baguette de Baptiste Pouhin et sa première direction comme tout jeune chef. Il a conduit les cowboys et cowgirls de l’orchestre dans un classique toujours très apprécié du public : "Moment for Morricone".

Pour la suite du programme, il a laissé la baguette au chef Jocelyn Bordet qui a embarqué l’harmonie dans "The Ultimate Bee Gees", un arrangement de trois des chansons les plus connues (Bee Gees groupe fondé en1958, composée des frères Barry, Robin et Maurice Gibb).

Le public, bien chaud, attendait avec impatience la suite. C’est avec "Hindenburg" musique rappelant le zeppelin ‘Hindenburg’ allemand, l’un des plus grands dirigeables jamais construits. Il a été détruit lors de l’atterrissage à Lakehurst New Jersey (Amérique), lorsque le remplissage d'hydrogène a pris feu. Tout dans l’interprétation de ce morceau laissait supposer la violence de l’accident.

"Let me entertain you" un single du chanteur-compositeur anglais Robbie Williams, cet arrangement rassemble quelques grands tubes de cette star internationale.

"Jazz it up" musique styles variés mais entièrement jazz, ce medley de López pour orchestre d'harmonie englobe l'idiome du jazz à travers les âges. Très bien exprimé par les musiciens de la Fanfare de Demigny sous la pulse dynamique du chef d’orchestre.

Au grand dam de l’auditoire, le concert touchait à sa fin avec une musique latine, Pop, de divertissement : "1..2..3.. Maria" aux sons vibrants arrangé par Hardy Schneiders était le reflet d’un long métrage d'orchestre d'harmonie.

Le public ne s’y est pas trompé, cette soirée a été un comble de bonheur, les applaudissements et les appels aux bis en étaient la preuve musicale. Les tuttis comme les solos ont apporté chaleur et frissons ne laissant pas le public indifférent, faisant vibrer la salle Copeau où un peu plus de 200 personnes étaient présentes dont madame le maire Marie-Claire Dilly.

Un bis tout en puissance, enflammé avec des musiciens qui malgré la fatigue ont tout donné à ces spectateurs venus ce mercredi soir.

A cette représentation, chacun a pu remarquer une drôle de girafe surmontée de matériel vidéo. En effet un vidéaste suit depuis un certain temps la fanfare dans ses activités, ses déplacements afin de réaliser un film sur la vie de la Fanfare. Un beau projet et beaucoup de souvenirs à la clé : de sol ou de fa, à vous de deviner !!

C.Cléaux

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