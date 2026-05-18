Basket : le CBC U21 remporte le derby face à la JDA et reste invaincu

Invaincus cette saison, les Chalonnais ont frappé fort lors du derby régional face à aux Dijonnais (86-72). Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 16 mai 2026 à 17 heures, les U21 masculins du Chalon Basket Club (CBC) recevaient la Jeanne d'Arc Dijon Basket (JDA) à la Maison des Sports de Chalon-sur-Saône pour un derby très attendu dans la course au titre régional. Dans une ambiance animée et devant un public venu nombreux, les Chalonnais ont livré une prestation solide pour s'imposer 86 à 72 face aux Dijonnais.

Dès l'entre-deux, la rencontre a tenu toutes ses promesses avec un rythme soutenu, beaucoup d'intensité et un véritable engagement des deux côtés. Portés par leur public fidèle, les joueurs du CBC ont cherché à imposer leur jeu rapide et leur agressivité défensive, tandis que la JDA répondait par une circulation de balle efficace et de l'adresse offensive. Comme souvent dans un derby, chaque possession avait son importance.

Au fil de la rencontre, les Chalonnais ont su prendre l'ascendant grâce à leur collectif et leur détermination, faisant progressivement la différence pour décrocher une victoire précieuse dans ce choc régional. Cette affiche représentait bien plus qu'un simple match de championnat : rivalité régionale, enjeu sportif et volonté de confirmer la qualité de la formation des deux clubs étaient au cœur de cette confrontation.

Grâce à ce succès, les U21 du CBC confortent leur première place au classement officiel de la RMU21 avec un parcours parfait de six victoires en six rencontres. Les Chalonnais totalisent désormais 12 points, devant la JDA Dijon Bourgogne (9 points) et l'US San Rémoise Saint-Rémy (7 points).

L'équipe entraînée par Sophia Khater continue d'impressionner statistiquement avec 485 points inscrits pour 401 encaissés depuis le début de la phase. Toujours invaincus, les jeunes Chalonnais poursuivent ainsi leur remarquable dynamique et confirment leurs ambitions dans ce championnat régional U21.

Ce derby bouillant restera comme une belle vitrine pour la jeunesse du basket bourguignon et pour le travail de formation réalisé par le CBC.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati