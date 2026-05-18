Chalon sur Saône
Beau succès pour le vide-grenier de la Place de Beaune
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 18 Mai 2026 à 09h00
Sous un soleil généreux, le vide-grenier du Comité de quartier Carloup a attiré une foule nombreuse. Plus de détails avec Info Chalon.
Dimanche 17 mai 2026, dès les premières heures de la matinée, les bénévoles du Comité de quartier Carloup–République–Place de Beaune étaient à pied d'œuvre pour accueillir exposants et visiteurs à l'occasion du traditionnel vide-grenier organisé sur la Place de Beaune.
Et les efforts des organisateurs ont largement été récompensés. Tout au long de la journée, l'événement a connu une très belle affluence, pour la plus grande satisfaction de Martine Martin, présidente du comité de quartier.
Autour du kiosque et de la Fontaine Neptune, des dizaines d'exposants avaient pris place, proposant objets anciens, vêtements, livres, jouets et autres superbes trouvailles de seconde main. De quoi ravir les nombreux chineurs venus profiter de cette animation dominicale dans une ambiance conviviale et ensoleillée.
Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, s'est rendu sur place dès le début de matinée, accompagné de plusieurs élus municipaux. «Un grand bravo au comité pour cette belle animation dominicale !», a-t-il salué.
La manifestation a également été marquée par la présence de Zoé Lhote-Gibot, , la 2ème vice-reine du Carnaval de Chalon 2026, venue partager ce moment festif avec les habitants et visiteurs.
Une édition 2026 particulièrement réussie qui confirme l'attachement des habitants à ce rendez-vous convivial.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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