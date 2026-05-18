Chalon sur Saône
Une journée pour révéler son image au féminin
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 18 Mai 2026 à 12h00
Mode, bien-être et conseils personnalisés se sont invités dans la galerie Intermarché de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.
Samedi 2 mai dernier, la galerie Intermarché de Chalon-sur-Saône a accueilli une journée placée sous le signe du bien-être et du conseil en image, à l'initiative de Sublim Relooking by MK et du Collectif des Lunetiers.
Tout au long de la journée, Maryam Kah, conseillère en image certifiée, et Sonia Ribeiro, responsable de la boutique Le Collectif des Lunetiers, ont proposé aux participantes des séances personnalisées autour de la colorimétrie, du morpho-visagisme et du choix de montures adaptées à chaque personnalité.
Dans une ambiance chaleureuse et élégante, les visiteuses ont pu bénéficier de conseils beauté et style, tout en profitant d'offres spéciales sur les lunettes et solaires à l'approche de la fête des Mères.
Cette opération a également permis de mettre en lumière les nouvelles prestations proposées par Sublim Relooking by MK, notamment des ateliers Colorimétrie & Make-Up Party dédiés aux enterrements de vie de jeune fille (EVJF) et aux après-midis entre amies dans toute la région chalonnaise.
Une parenthèse beauté appréciée, qui a permis aux participantes de prendre confiance en elles le temps d'une journée dédiée à l'image et au style.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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