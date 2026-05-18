nouveau sur les marchés de Chalon-sur-Saône: Lydia allie bien-être et vitalité avec ‘Vitalibox’

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Une digestion difficile après le repas et qui vous enlève votre vitalité? Un repas qui vous entraine plus vers une fatigue générale avec des ballonnements? Avec Lydia et la société ‘Vitalibox’, c’est fini ! Venez déguster des légumes et fruits frais de saison lors de repas qui vous redonnent vitalité et énergie.

Découvrez chez cette nouvelle marchande non sédentaire tout une gamme de produits mis à votre disposition selon vos goûts et vos envies : Bowls végétariens (Quinoa bio, patate douce, salade verte, baies de Goji, grenade …) et ses sauces d’accompagnement (beurre de cacahuètes torréfiées, huile d’olive, l’huile de sésame torréfiées, sauce soja ou sauce betteraves cuites noix de cajou, sauce moutarde / dattes et ails frais…), Puddings de chia, Cookies fait maison (Chocolat, Matcha…), Granola fait maison … mais aussi de nombreuses boissons aux jus frais fait à l’extracteur : Vanille de Madagscar, Matcha, Epinards, Betteraves, Lait d’amande, Lait de Cajou… toute une gamme de boissons énergétiques toutes aussi bonnes les unes que les autres et qui saura vous surprendre !

Info-chalon était présent pour le premier jour de marché de Lydia où de nombreux chalonnais ne se sont pas tromper en venant acheter ses produits, notamment ses délicieuses boissons (gingembre, citron, pomme, épinard, carotte ou betterave…

Lydia sera désormais présente sur les trois marchés chalonnais : Mercredi vendredi et dimanche (Place de la Mairie et rue Aux Fèvres) et cela vaut le détour. Vous pouvez aussi commander vos plats, gâteaux et jus, 48 h à l’avance sur l’instagram de la société Vitalibox’ !

J.P.B