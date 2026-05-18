AVIS DE DECES - Madame Andrée BONIN

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Nathalie DAMY Présidente de la Communauté de Communes Saône Doubs Bresse, les membres du Bureau Communautaire, les élu(e)s communautaires et le personnel de Saône Doubs Bresse,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de leur collègue et amie,

Madame Andrée BONIN

Conseillère communautaire et maire de la commune de Verjux



Ses obsèques auront lieu 21 mai 2026 à 10 heures à la salle des fêtes de Verjux.

La Communauté de communes prend part à la peine de la famille.