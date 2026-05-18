Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Monsieur Louis MANSOT

Publié le 18 Mai 2026 à 12h35

 VIREY-LE-GRAND


Christophe, 
Carole et Thierry,
Cécile et Romuald, ses enfants ; 
Albéric, Martin, Charline, ses petits-enfants, 
ainsi que toute sa famille et amis proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Louis MANSOT
survenu à l'âge de 89 ans.

Les obsèques auront lieu le mercredi 20 mai 2026, à 13h30, en la salle de cérémonie Guillon, 19 avenue Monnot de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.