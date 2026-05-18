Champforgeuil

AVIS DE DECES - Monsieur Emmanuel SIMONNET

Publié le 18 Mai 2026 à 12h37

 CHALON-SUR-SAÔNE - CHAMPFORGEUIL


Janine et Serge SIMONNET, 
ses parents ; 
Nathalie MANZAGOL, 
sa sœur et Cyril ; 
Léa et Manon, ses nièces,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Emmanuel SIMONNET
survenu le vendredi 15 mai 2026, à l'âge de 57 ans.

Les obsèques seront célébrées le mercredi 20 mai, à 15 heures en l'église de Champforgeuil.

La famille rappelle à votre souvenir

Olivier
décédé en 1973.
Ni fleurs ni plaques. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.