Chalon sur Saône
Les étudiants de l'AFTRAL mobilisés au profit des bénéficiaires d'Emmaüs Chalon
Publié le 18 Mai 2026 à 13h10
Dans une société où la consommation rapide entraîne souvent l’accumulation d’objets inutilisés, les initiatives citoyennes fondées sur le partage et la solidarité prennent une importance grandissante. Parmi elles, les étudiants du centre de formation transport et logistique AFTRAL Châlon-sur- Sâone ont organisé une collecte de peluches et de jouets destinées aux enfants défavorisés ou aux structures solidaires.
Cette collecte a été menée conjointement par 2 sections d'apprentissage : les étudiants en BAC pro logistique 2ème année et les étudiants en REL (Responsable en Logistique). Ils ont collecté auprès d'autres stagiaires de l'AFTRAL, dans leurs entreprises dans le cadre de leur alternance et auprès de leurs proches.
Ce lundi matin, ils ont emmené cette collecte à Emmaus Chalon-sur-Sâone, ravi de cet acte de générosité.
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