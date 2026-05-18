La quinzaine de l’Amicale Inter-villages pour le don de sang.

L’Amicale Inter-villages pour le don de sang regroupant Crissey, Sassenay, Lessard le National et Virey le Grand est toujours dans l’action pour faire la promotion du don de sang.

Toujours sur le terrain, les bénévoles de l’Amicale multiplient les actions afin de sensibiliser la population en âge de donner à faire un pas en direction des collectes organisées par leur amicale mais aussi vers les autres amicales ou la maison du don.

Jean-Maurice Raoult, membre de l’Amicale inter-villages, nous parle des actions menées : « La fin avril et la première semaine de mai ont été intenses au niveau de notre Amicale. En effet, après une animation à l’école élémentaire de Demigny où 22 gamins de CM2 ont suivi la sensibilisation pour le don de sang, Patricia et Jean-Maurice sont allés à l’école élémentaire de Lessard-le-National, à la rencontre des élèves de CM1, CM2. Deux classes de 26 et 24 élèves qui ont été très attentifs et à l’écoute des deux animateurs bénévoles. »

Le 8 mai, des membres de l’Amicale était présents aux monuments aux morts dans les quatre villages pour le 81ème anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et la fin de la seconde guerre mondiale. Le même jour, l’Avenir Cycliste Chalonnais et ses bénévoles organisaient à Mercurey leur 29ème randonnée VTT, « La Mercurey »

Jean-Maurice : « A l’invitation de l’Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles et de l’EFS, nos deux dévouées bénévoles, Christine et Nicole ont représenté notre Amicale. Cette matinée a été riche en rencontres auprès de tous ces sportifs et de leurs accompagnateurs. La météo, propice aux contacts, a permis à nos deux ambassadrices de fournir toutes les informations sur le Don en collecte ainsi que le déroulement de celle-ci. »

Lors de ces échanges, les bénévoles ont pu insister et expliquer l’importance du don de Sang et de Plasma. Ces moments privilégiés et constructifs ont fait prendre conscience à certains de la nécessité de faire ce geste citoyen. Ils ne leur restent plus qu’à concrétiser en venant aux collectes qui se déroulent durant toute l’année, dont les dates sont publiées sur notre site d’Info Chalon.com.

Donner son sang, ça prend peu de temps mais c’est sauver des vies.

Action auprès de enfants de primaire

C.Cléaux

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