Saône et Loire
Une matinée de travail avec les présidentes et présidents d’intercommunalités de Saône et Loire et le président André Accary
Publié le 18 Mai 2026 à 15h38
Ce lundi 18 mai, les présidents des intercommunalités de Saône-et-Loire avaient rendez-vous avec André Accary, président du Département de Saône-et-Loire, pour une réunion de travail.
Anciens et nouveaux présidents d’EPCI se retrouvaient ce matin dans l’hémicycle, à l’initiative du président Accary, pour un point d’actualité des Départements, et en particulier sur les finances départementales, et aussi pour évoquer différents sujets départementaux liés à l’action des intercommunalités.
La santé en premier lieu, avec une présentation du Centre départemental des santé, des dispositifs de recrutement, nos actions pour accompagner le développement d’une offre de soins à la hauteur des attentes, et l’ouverture de l’antenne de première année de médecine à Chalon-sur-Saône.
Le numérique et particulièrement le travail sur l’intelligence artificielle en étroite collaboration avec les communes.
Il a aussi été question de l’attractivité, au sens large, avec un point sur le comité départemental de l’emploi qui s’est déroulé dernièrement, le lien emploi/logement et la campagne touristique 2026 qui contribue pleinement à faire rayonner le département.
A l’issue d’un bilan sur les aides aux territoires, aux communes et intercommunalités, le président a évoqué l’ensemble des gros dossiers (les constructions de gendarmerie, la RCEA, le village d’enfants à Saint-Gengoux-le-National, le collège de Sanvignes ou encore le déploiement des voies vertes).
Un tour de table a permis de ponctuer cette matinée de travail riche en échanges sur des sujets intercommunaux pour lesquels la collectivité départementale peut intervenir.
Une réunion fort appréciée par les anciens comme pour les nouveaux, qui permet aussi de préserver ces liens indispensables pour le développement de la Saône-et-Loire et pour un travail main dans la main avec tous les élus.
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