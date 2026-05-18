Chalon a accueilli la première dédicace de Frédérique Molay pour Anthropodermia

Des lecteurs impatients de retrouver sa plume, une romancière comblée et disponible, une éditrice très investie : ce 9 mai, la librairie Develay fourmillait de sourires heureux.

Photo de une : Frédérique MOLAY et Noëlle MEIMAROGLU

Bien connue à Chalon-sur-Saône, aussi bien sur les plans politique que littéraire, la romancière avait choisi cette ville bourguignonne pour lancer les premières rencontres autour d’Anthropodermia. Un choix partagé avec son éditrice, Noëlle Meimaroglou.

« Enfin ! On attendait tellement votre prochain livre ! Moi, j’ai relu tous vos romans précédents deux fois », s’exclame une lectrice avec gourmandise en tendant son exemplaire à l’auteure. Il faut dire que Frédérique Molay s’est fait attendre. Après plusieurs années de silence littéraire, elle revient avec un thriller sombre, ambitieux et sans doute le plus puissant de ses romans.

Anthropodermia, une nouvelle aventure littéraire chez L’Animal

Après un recul salutaire, une nouvelle page s’écrit pour la romancière depuis sa rencontre avec une figure reconnue du monde de l’édition, Noëlle Meimaroglou.

L’éditrice a fait le pari génial de fonder les éditions L’Animal, une nouvelle maison indépendante consacrée à une approche élargie de la littérature noire, plus exigeante et ambitieuse. Elle a choisi de faire confiance à Frédérique Molay pour inaugurer cette aventure éditoriale.

Fait assez rare pour être souligné : l’éditrice accompagnait personnellement l’auteure pour cette première séance de dédicace. Quelques échanges avec Noëlle Meimaroglou ont permis d’éclairer un aspect souvent méconnu : la relation étroite qui peut unir un éditeur à ses auteurs lorsqu’une véritable vision littéraire est partagée.

C’est précisément ce que confiait Frédérique Molay dans un précédent article d'Infochalon : « Avec cette équipe, je retrouvais une densité intellectuelle, une passion partagée, l’écoute, la bienveillance, la générosité. »

En fondant les éditions L’Animal, Noëlle Meimaroglou revendique un accompagnement sincère. “Soutenir les auteurs” n’est pas un poncif : elle les suit, les guide et partage avec eux chaque étape du processus d’écriture. Une confiance réciproque s’installe, le tandem réunit la force créatrice et la direction.

Le résultat de cette aventure éditoriale est un thriller addictif et dérangeant, qui ne cherche pas seulement le frisson, mais interroge sur notre part d'ombre, entre domination et pulsion de mort. Pari réussi : Anthropodermia incarne toute l’intensité et la puissance du roman noir…

Comme un avertissement lancé aux lecteurs avant d’ouvrir le livre, Frédérique Molay a prononcé cette phrase, dédicace parfaite pour Anthropodermia :

« Le livre est un objet mystérieux.

Dévorez-le avec prudence.

Et celui-là, encore davantage. »

Nathalie DUNAND

[email protected]

Anthropodermia, de Frédérique Molay

Éditions L’Animal, 574 pages, 23 €