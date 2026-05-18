Société
Impots.gouv.fr enrichit son offre de services en ligne
Publié le 18 Mai 2026 à 15h55
À l'occasion de votre déclaration d'impôts sur le revenu, vous avez peut-être remarqué que la dénomination de votre espace personnel sur le portail officiel Impots.gouv.fr avait changé, en passant de « particulier » à « Mon espace Finances publiques ».
Cette nouvelle appellation prépare l'arrivée de nouvelles démarches, dépassant le seul cadre fiscal, qui seront bientôt accessibles en ligne. Vous pouvez déjà payer certaines factures de services publics locaux, comme l'eau, la cantine scolaire ou la crèche, mais aussi les activités périscolaires et les frais d'hospitalisation. Et d'autres évolutions sont prévues pour les prochains mois.
Bon à savoir : pour créer « Mon espace Finances publiques », vous avez besoin de votre numéro fiscal et de votre numéro de déclarant en ligne qui change chaque année et se trouve en première page de votre dernière déclaration de revenus. Vous pouvez sinon utiliser FranceConnect.
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