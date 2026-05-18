PAVILLON BLEU - 12 sites lauréats en Bourgogne-Franche Comté dont Chalon-sur-Saône et Saint-Léger-sur-Dheune

Le palmarès Pavillon Bleu 2026 a été dévoilé ce lundi 18 mai. Au total, 485 plages et ports de plaisance obtiennent ce label international de tourisme durable. Et le Chalonnais se démarque avec deux ports de plaisance dans les lauréats.

Le Pavillon Bleu est un label international de tourisme durable remis chaque année aux plages et ports de plaisance qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique touristique respectueuse de l’environnement et de l’humain.

Premier label pour les plages et les ports de plaisance au monde, le Pavillon Bleu avec son drapeau constitue, en près de 40 ans d’existence, un repère pour les touristes français et internationaux.

Pavillon Bleu est reconnu pour ses critères exigeants, complets et évolutifs, articulés autour de grandes thématiques : eau & assainissement, biodiversité, gestion des déchets, accessibilité, éducation et sensibilisation au développement durable, sobriété, etc.



Toute l’année, le Pavillon Bleu s’associe aux centaines de collectivités locales et ports de plaisance candidats à la labellisation pour construire une alternative durable au développement touristique : les accompagner au quotidien, échanger des bonnes pratiques et agir concrètement pour pratiquer le tourisme autrement.

Plus qu’un drapeau qui flotte en été, il est le signe d’un projet durable et d’un engagement de chaque instant pour minimiser l’impact du tourisme sur les écosystèmes.

Plus concrètement, les ports de plaisance de Chalon sur Saône et Saint Léger sur Dheune ont été distingués et pourront arborer une nouvelle fois le label bleu. A noter que Mâcon figure aussi parmi les lauréats.

pour découvrir tous les lauréats