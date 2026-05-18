Bourgogne

Reprise des fouilles dans le cimetière d'Émile Louis ce lundi à Rouvray dans l'Yonne

Publié le 18 Mai 2026 à 16h13

Emile Louis, surnommé « le boucher de l’Yonne », a avoué avoir enterré sept jeunes handicapées mentales à Rouvray près d’Auxerre entre 1975 et 1979, et de nouvelles fouilles sont menées à partir de ce lundi pour retrouver les dépouilles des victimes.

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