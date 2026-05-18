Essence : Le prix du sans-plomb atteint un niveau record en France

Le gouvernement s’apprête à détailler une nouvelle série de mesures face à la flambée des prix du carburant. Un «nouveau paquet» d’aides présenté ce jeudi par Matignon alors que les premières annoncées n'ont quasiment jamais été suivies d'effet.

Alors que Donald Trump s'enlise dans sa guerre déclenchée par les Etats-Unis et Israël, et que l'un et l'autre espéraient venir à bour de l'Iran après quelques bombardements ciblés, le conflit s'enlise, au point d'impacter toute l'économie mondiale. Une décision prise par deux individus qui est en train de mettre à terre l'économie mondiale, de la Chine à l'Europe. En France, la consommation a pris une telle claque que même la hausse du coût des carburants ne profite plus aux caisses de l'Etat. C'est simple, en l'espace de quelques semaines, ce sont plusieurs centaines de millions de recettes fiscales disparues parce que l'Etat n'est pas en capacité d'intégrer que notre économie repose avant tout sur sa capacité à consommer.

Un carburant plus cher, ce sont des automobilistes plus contraints, moins dépensier et plus impactant pour une économie déjà en souffrance. Comment Bercy peut imaginer un seul instant de ne pas remettre de l'huile dans le moteur à défaut de mettre du carburant ? On aura bien compris que la stratégie du "quoiqu'il en coûte" pendant la crise sanitaire a montré ses limites.

Un coup de frein.. et une économie française au point mort

On a eu de cesse de l'écrire sur info-chalon.com, que la prochaine crise serait dévastatrice dans ses impacts. La guerre portée par les Etats-Unis et l'Israël fait la démonstration que l'Europe est incapable de se faire respecter. Allons-nous pour autant en tirer des conclusions ?

Evidemment que la question de la souveraineté nationale dépend de notre capacité à nous soustraire des marchés de l'énergie, évidemment que la question de la question de la décarbonation de nos modes de vie est centrale pour notre avenir mais elles méritent un vrai élan national, un accompagnement, un grand plan national... un cap ! Un élan collectif ne pouvant se prendre en un claquement de doigts, tant toute notre société vit sous perfusion de pétrole, qu'on le veuille ou pas.

Ce jeudi, Matignon annoncera de nouvelles mesures d'accompagnement, pour limiter l'impact de l'inflation sur l'énergie. Et nous revoilà à nouveau soumis à ce plat de lentilles qu'on distribue au gré des soubresauts comme si finalement notre travail n'était plus rémunérateur et qu'on devait passer par la case de la main tendue pour survivre. Quel joli message adressé à nos plus jeunes générations !

Laurent GUILLAUMÉ