CÔTE D'OR

Stade nautique de Beaune - Ouverture de l’équipement reportée à la mi-septembre

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 18 Mai 2026 à 16h33

Stade nautique de Beaune - Ouverture de l’équipement reportée à la mi-septembre

Un sujet qui intéresse les Chalonnais avec la fermeture programmée de l'Espace Nautique à compter du mois de juin.

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