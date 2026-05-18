AVIS DE DECES - Monsieur Jacques CLERC

Saint-Rémy

Patricia, son épouse;

Amandine et Arnaud, Kévin et Stéphanie, ses enfants et leurs conjoints;

Robin, Lina, Mila, Eva, ses petits-enfants;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin d e vous faire part

du décès de



Monsieur Jacques CLERC



survenu brutalement le lundi 18 mai 2026, à l'âge de 68 ans.

la cérémonie sera célébrée

vendredi 22 mai 2026, à 17h15,

au crématorium de Crissey.



Pas de plaques

Cet avis tient lieu d e faire-part et de remerciements

PF Roc Eclerc - 71100 Saint-Rémy

03 85 93 61 2O