Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Monsieur Jacques CLERC

Publié le 18 Mai 2026 à 17h37

Saint-Rémy
Patricia, son épouse;
Amandine et Arnaud, Kévin et Stéphanie, ses enfants et leurs conjoints;
Robin, Lina, Mila, Eva, ses petits-enfants;
ainsi que toute la famille,
ont le chagrin d e vous faire part
du décès  de


Monsieur Jacques CLERC


survenu brutalement le lundi 18 mai 2026, à l'âge de 68 ans.
la cérémonie sera célébrée 
vendredi 22 mai 2026, à 17h15,
au crématorium de  Crissey.

Pas de plaques
Cet avis tient lieu d e faire-part et de remerciements

 

PF Roc Eclerc - 71100 Saint-Rémy
03 85 93 61 2O