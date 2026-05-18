Chalon /autour de Chalon
La carte nationale des stations-service, la carte la plus plébiscitée du moment
Publié le 18 Mai 2026 à 18h11
Alors que la facture à la pompe a grimpé en flèche sous l'effet des conflits internationaux, la recherche de la station-service la moins chère, mais aussi approvisionnée, est plus indispensable que jamais ! Pour vous aider, vous pouvez utiliser le site officiel mis en place par l'État : Prix-carburants.gouv.fr. Il suffit de sélectionner votre ville et le type de carburant dont vous avez besoin pour consulter les prix actualisés pratiqués dans les stations de la commune, ainsi que leur état d'approvisionnement. Autre option : indiquer votre itinéraire pour rechercher les points de vente sur le trajet. Si vous créez votre espace personnel, vous pourrez même choisir certaines stations en favoris.
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