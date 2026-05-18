Elan Chalon

BASKET (Betclic Elite) : PLAY-IN - L'Elan Chalon reçoit le SLUC Nancy ce mercredi au Colisée

Publié le 18 Mai 2026 à 18h57

BASKET (Betclic Elite) : PLAY-IN - L'Elan Chalon reçoit le SLUC Nancy ce mercredi au Colisée

Match à 19H30 -