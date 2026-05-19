Les Rullyfolies : un week-end de fête et de convivialité à Rully les 23 et 24 mai

L’association Bouge à Rully s’apprête à lancer un nouvel événement d’envergure : Les Rullyfolies, dont la première édition se tiendra les 23 et 24 mai, durant le week-end de Pentecôte, à Rully.

Fondée en 2015, l’association œuvre depuis plusieurs années pour animer le village à travers des événements festifs. À l’approche de ses dix ans, elle franchit une nouvelle étape avec ce projet ambitieux, pensé comme un grand rendez-vous intergénérationnel et inter-associatif.

24 heures de fête pour tous

Les Rullyfolies proposeront une succession d’animations pendant 24 heures, du samedi 11 h au dimanche 11 h, sur le site du complexe sportif et du parvis de la salle polyvalente.

L’objectif est clair : rassembler habitants, associations et visiteurs autour d’un moment de partage, dans une ambiance conviviale et festive. L’événement se veut accessible à tous les publics, quels que soient l’âge ou les centres d’intérêt.

Un programme riche et varié

Tout au long du week-end, de nombreuses animations rythmeront l’événement : dégustation et promotion des vins de Rully, tournoi inter-villages réunissant plusieurs équipes, spectacles (danse, chorale ou théâtre), concert en soirée suivi d’un feu d’artifice, soirée DJ jusqu’au bout de la nuit, petit-déjeuner géant au lever du jour sans oublier “Rully’s Tractos Show”, une course originale de tracteurs à pédales pour enfants et un marché artisanal et des expositions pourront également compléter le programme.

Gastronomie et convivialité

Côté restauration, plusieurs solutions seront proposées : food trucks, brasero, spécialités sucrées et salées, ainsi que des produits locaux. Les visiteurs pourront notamment déguster vins de Rully, bières artisanales et autres boissons dans les espaces buvette.

Un projet collectif

Au-delà de la fête, Les Rullyfolies se veulent une vitrine pour les associations locales, invitées à participer à l’organisation, à animer des stands ou à prendre part aux activités.

Le projet repose sur une forte mobilisation bénévole, avec un besoin estimé à environ 150 bénévoles pour assurer le bon déroulement du week-end.

Avec cet événement, l’association Bouge à Rully ambitionne de renforcer la cohésion sociale, valoriser le patrimoine local et inscrire durablement le village dans les grands rendez-vous festifs du territoire.

Un pari audacieux, mais porté par une dynamique collective et une envie commune : faire des Rullyfolies un événement incontournable dès 2026.

Programme des Rullyfolies

Samedi 23 mai 2026

11 h : Dégustation et promotion des vins de Rully

12 h 30 : Restauration

14 h : Tournoi inter-villages

18 h : Spectacle (danse, chorale ou théâtre)

20 h : Restauration sous les étoiles

22 h : Concert

00 h : Feu d’artifice

Dans la nuit de samedi à dimanche

00 h – jusqu’au bout de la nuit : Soirée DJ

Dimanche 24 mai 2026

07 h : Petit-déjeuner géant

08 h 30 : “Rully’s Tractos Show” (course de tracteurs à pédales)

11 h : Apéritif de clôture et remerciements

Tout au long du week-end : marché artisanal, expositions, buvette et restauration sur place.