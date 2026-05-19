Saône et Loire économie
Les Journées Choose France : AEROMETAL ouvre ses portes en Saône-et-Loire
Publié le 19 Mai 2026 à 09h32
Dans le cadre de l’initiative nationale « Journées Choose France », lancée par le Président de la République, l’entreprise AEROMETAL, implantée à Virey-le-Grand, participera à cette opération exceptionnelle en ouvrant ses portes au public le samedi 30 mai.
Inspirées des Journées du patrimoine, les Journées Choose France visent à mettre en lumière les entreprises qui ont fait le choix d’investir et de produire en France. À travers cette démarche, le Gouvernement souhaite renforcer les liens entre les acteurs économiques et les territoires, tout en valorisant le savoir-faire industriel français.
Acteur engagé du tissu économique local, AEROMETAL s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Spécialisée dans le tri, le recyclage et la valorisation de métaux stratégiques, l’entreprise accompagne des secteurs exigeants tels que l’aéronautique, le médical, le nucléaire et la défense. Elle met en œuvre des processus certifiés et s’appuie sur une politique RSE ambitieuse.
À l’occasion de ces journées portes ouvertes, AEROMETAL proposera au public de découvrir ses activités, ses métiers et les enjeux liés au recyclage des métaux dans l’industrie. Cette initiative représente une opportunité unique pour les habitants de Saône-et-Loire de mieux comprendre le rôle de l’entreprise dans l’économie locale et les filières industrielles stratégiques.
En participant à cet événement national, AEROMETAL réaffirme son engagement en faveur de l’industrie française et de son ancrage territorial.
Les visites seront organisées le samedi de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 16H30 - sur inscription préalable via le lien suivant : https://my.weezevent.com/portes-ouvertes-choose-france-2026. ou en flashant ce QR Code :
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