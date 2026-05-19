Saône et Loire économie
L'expertise unique en France de BIER Stores de Tournus sollicitée par le jardin des serres d'Auteuil
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 19 Mai 2026 à 16h22
Les claies produites dans les ateliers de Tournus viennent agrémenter les superbes serres botaniques des jardins d'Auteuil. Une expertise méconnue et pourtant unique en France.
C'est indéniablement un marché de niche, mais l'expertise 100% tournusienne de BIER Stores de Tournus vient encore de marquer des points. Alors que la porte d'Auteuil va vivre au rythme de Roland-Garros, les serres du jardin botanique d'Auteuil, l'un des joyaux de l'art nouveau du début XXe siècle ont sollicité les petites mains des ateliers de Tournus, pour le changement complet de leurs claies, ces rideaux de bois modulables, permettant de protéger les plantes face aux aléas climatiques. L'entreprise dirigée par Stéphane Esmeriz peut déjà se réjouir de voir un tel bijou architectural promouvoir l'expertise et la production française.
Dans l'atelier, tous les honneurs reviennent en grande partie à Marie-Laure, cheville ouvrière de la production des claies. "Quand j'en parle autour de moi, à mes amis, ils ne savent pas ce que c'est, ni même comment ça s'écrit" constate amèrement l'ouvrière, intarissable sur son domaine d'activité. Assembleuse de A à Z de ce produit très tendances ces dernières années, la demande de claies explose dans les ateliers de Tournus, avec de quoi réjouir toute l'équipe.
Une réponse face au réchauffement climatique dont les preuves d'efficacité sont indéniables. Une jolie démonstration du savoir-faire français et bien sûr Saône-et-Loirien dont on ne peut que se réjouir, dans le contexte économique du moment. Et on peut prendre le pari que d'autres sites remarquables à l'image des serres botaniques de Paris feront appel au savoir-faire tournusien.
Pour tout savoir sur la diversité de produits proposés par Stores de Tournus, c'est par ici. Vous aussi, vous souhaitez vous équiper de claies françaises, pour toute information - 03 85 51 15 28.
Laurent GUILLAUMÉ
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône