L'expertise unique en France de BIER Stores de Tournus sollicitée par le jardin des serres d'Auteuil

Les claies produites dans les ateliers de Tournus viennent agrémenter les superbes serres botaniques des jardins d'Auteuil. Une expertise méconnue et pourtant unique en France.

C'est indéniablement un marché de niche, mais l'expertise 100% tournusienne de BIER Stores de Tournus vient encore de marquer des points. Alors que la porte d'Auteuil va vivre au rythme de Roland-Garros, les serres du jardin botanique d'Auteuil, l'un des joyaux de l'art nouveau du début XXe siècle ont sollicité les petites mains des ateliers de Tournus, pour le changement complet de leurs claies, ces rideaux de bois modulables, permettant de protéger les plantes face aux aléas climatiques. L'entreprise dirigée par Stéphane Esmeriz peut déjà se réjouir de voir un tel bijou architectural promouvoir l'expertise et la production française.

Dans l'atelier, tous les honneurs reviennent en grande partie à Marie-Laure, cheville ouvrière de la production des claies. "Quand j'en parle autour de moi, à mes amis, ils ne savent pas ce que c'est, ni même comment ça s'écrit" constate amèrement l'ouvrière, intarissable sur son domaine d'activité. Assembleuse de A à Z de ce produit très tendances ces dernières années, la demande de claies explose dans les ateliers de Tournus, avec de quoi réjouir toute l'équipe.

Une réponse face au réchauffement climatique dont les preuves d'efficacité sont indéniables. Une jolie démonstration du savoir-faire français et bien sûr Saône-et-Loirien dont on ne peut que se réjouir, dans le contexte économique du moment. Et on peut prendre le pari que d'autres sites remarquables à l'image des serres botaniques de Paris feront appel au savoir-faire tournusien.

Pour tout savoir sur la diversité de produits proposés par Stores de Tournus, c'est par ici. Vous aussi, vous souhaitez vous équiper de claies françaises, pour toute information - 03 85 51 15 28.

Laurent GUILLAUMÉ