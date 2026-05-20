Spécial Fête des mères : un cadeau original pour la fête des mères grâce à l'autrice Emilie Jannin

A moins de 2 semaines de la fête des Mamans, nous vous présentons un cadeau très original : un box littéraire créée et confectionnée par Emilie Jannin. Nous n'arrêtons plus cette autrice qui a auto-édité son 1er ouvrage cette année.

Dynamique et créative, cette quadragénaire multiplie les projets : elle crée du contenu pour animer ses réseaux sociaux, développe des produits dérivés inspirés de son roman et tient régulièrement un stand sur différents marchés afin de maintenir un lien privilégié avec ses lecteurs.

A l'occasion de la fête des mères qui aura lieu le 31 mai prochain, elle propose une boîte originale à offrir dont le thème tourne autour de son roman et des émotions associées afin de créer un moment de détente et de déconnection totale. La box s'intitule "L'instant Quatre fois plus d'amour". Le cadeau parfait pour dire “je t’aime” autrement à votre maman.

La composition de la box "L'instant Quatre fois plus d'amour"

Cette box, produite en édition limitée, au tarif de 29 €, comprend :

- le roman "Quatre fois plus d'amour" dédicacé

- un marque page sur le thème du roman,

- un photophore,

- une bougie,

- un carnet,

- un stylo,

- un porte clé,

- du thé,

- des sels de bain,

- des délicieuses madeleines,

- des bonbons.

Informations complémentaires :

Achat possible en ligne sur : emilie-jannin-auteur.myshopify.com

ou retrouvez Emilie Jannin en personne pour commander votre box :

- Dimanche 24 mai à Gigny sur Saône au marché artisanal

- Samedi 30 mai à Louhans à l'Hypermarché E.Leclerc (9h30-12h30 et 14h00-17h30)

- Samedi 06 juin à Chalon sur Saône au Centre culturel E.Leclerc (15h00-18h00)