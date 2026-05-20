Pétanque : L’équipe de l’A.P Chalon (2) redresse la barre et remporte le derby contre Chatenoy-le-Royal

Le clin d’œil info-chalon

Après un début de saison difficile avec deux défaites et un nul, l’équipe ‘Les amis de la pétanque (2)’ dirigée par le boss ‘Dany’ s’impose chez le voisin Chatenoy-le-Royal en gagnant 3 tête à têtes, 2 doublettes et une triplette.

Félicitations à cette équipe composée de gauche à droite par Dom, Jean, Pat, Dany, Jean-fi, Alain, François et Zizou.

Prochain rendez-vous le 2 juin à 14 h 30 avec un nouveau derby contre Crissey à l’A.P Chalon (espace Vannier).

J.P.B