INFLATION - La Fédésap exige la révision immédiate de l’arrêté fixant les prix des services autonomie à domicile

La revalorisation du SMIC de +2,41 % au 1er juin 2026 constitue une mesure nécessaire de soutien au pouvoir d’achat. Dans un contexte d’inflation généralisée, la Fédésap y est pleinement attachée, la valorisation des métiers de l’aide à domicile étant une priorité.

Communiqué de presse

Néanmoins, cette hausse accroît mécaniquement des charges déjà sous tension, sans possibilité d’ajustement des tarifs.

Les structures font face à une accumulation de coûts incompressibles :

Hausse des prix des carburants ;

Remise en cause des exonérations pour les plus de 70 ans, générant un surcoût massif et une charge administrative inédite ;

Entrée en vigueur de la prévoyance obligatoire au 1er mai, alourdissant directement les charges salariales ;

Inflation normative continue (évaluations HAS, garantie financière AICI).

Dans le même temps, les tarifs administrés restent figés, déconnectés de la réalité économique.

La situation est désormais intenable.

La Fédésap demande :

La révision immédiate de l’arrêté relatif à l’augmentation des prix des prestations des services autonomie et son indexation mécanique sur l’évolution du SMIC ;

La mise en place d’un mécanisme de contemporanéité de l’augmentation du tarif national socle APA et PCH avec celui de la révision au 1er avril de chaque année de la MTP1.

À défaut, c’est la soutenabilité des structures et la continuité de l’accompagnement à domicile qui sont directement menacées.