Une femme et ses trois enfants retrouvés morts après une chute du 13e étage d'un immeuble à Toulon

Une femme et ses trois enfants, âgés de 3, 4 et 5 ans, ont été retrouvés morts ce mercredi 20 mai, dans la cité de Pontcarral à Toulon, selon les informations de BFM Toulon Var après une chute du 13e étage d'un immeuble de la cité aux alentours de 5 heures du matin.