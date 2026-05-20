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Lituanie : le président et la première ministre conduits aux abris après une alerte au drone, l’aéroport de Vilnius fermé

Publié le 20 Mai 2026 à 10h22

Les habitants de la capitale lituanienne ont reçu un message de l’armée sur leur téléphone : «Alerte aérienne! Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr.»

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