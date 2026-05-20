CÔTE D'OR

Montagny-lès-Beaune - La baignade naturelle Beaune Côté Plage prête à accueillir le public dès le 13 juin

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 20 Mai 2026 à 10h45

Montagny-lès-Beaune - La baignade naturelle Beaune Côté Plage prête à accueillir le public dès le 13 juin

La baignade naturelle Beaune Côté Plage, située à Montagny-lès-Beaune et gérée par la Communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud, s’apprête à rouvrir pour sa deuxième saison après sa rénovation complète.

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