Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Madame Christiane HUCLIN née FLEURY

Publié le 20 Mai 2026 à 10h51

 ALLEREY-SUR-SAÔNE


Sa famille,
ses amis,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane HUCLIN née FLEURY
survenu le jeudi 14 mai 2026, 
à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 23 mai, à 10 heures, en l'église de la Nativité de la Vierge de  Allerey-sur-Saône.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.