AVIS DE DECES - Madame Christiane HUCLIN née FLEURY

ALLEREY-SUR-SAÔNE



Sa famille,

ses amis,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Christiane HUCLIN née FLEURY

survenu le jeudi 14 mai 2026,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 23 mai, à 10 heures, en l'église de la Nativité de la Vierge de Allerey-sur-Saône.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.