AVIS DE DECES - Monsieur Denis RAVILLARD

MELLECEY - GRANGES



Concetta RAVILLARD,

son épouse ;

Lydia et Ludovic STACCHETTI,

sa fille et son gendre,

Mickaël et Nathalie,

son fils et sa compagne ;

Quentin et Alicia, Léa,

ses petits-enfants ;

Joseph,

son arrière-petit-fils adoré ;

ses sœurs et ses beaux-frères ;

ses nièces et ses neveux ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Denis RAVILLARD

survenu le 18 mai 2026, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 mai 2026, à 10h30 en l'église de Mellecey.

Denis repose à la chambre funéraire Mansuy de Dracy le Fort.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.