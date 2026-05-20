Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Monsieur Denis RAVILLARD

Publié le 20 Mai 2026 à 10h52

 MELLECEY - GRANGES


Concetta RAVILLARD, 
son épouse ; 
Lydia et Ludovic STACCHETTI,
sa fille et son gendre, 
Mickaël et Nathalie,
son fils et sa compagne ; 
Quentin et Alicia, Léa, 
ses petits-enfants ; 
Joseph, 
son arrière-petit-fils adoré ; 
ses sœurs et ses beaux-frères ;
ses nièces et ses neveux ; 
ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Denis RAVILLARD
survenu le 18 mai 2026, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 22 mai 2026, à 10h30 en l'église de Mellecey. 
Denis repose à la chambre funéraire Mansuy de Dracy le Fort. 
Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.