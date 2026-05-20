VCSM : un week-end réussi à Baudrieres pour les maraîchers

Ce samedi 16 mai, le Vélo Club de SAINT MARCEL organisait le Prix de la municipalité de BAUDRIERES sur un circuit de 4 km 200 .

Pour cette épreuve, et depuis 4 ans maintenant, Pascal POULLEAU, patron du Garage des Chavannes à SAINT MARCEL, a offert un challenge en la mémoire de Bernard Vincent.

Celui ci doit être remporté 3 années de suite pour être acquis au club qui fait le meilleur classement dans toutes les catégories sur les 3 premières places de chaque course.

Cette année c'est le club cycliste de LOUHANS qui le remporte pour la première fois.

Avec une météo mitigée, 166 coureurs étaient présents au départ dont 31 jeunes cyclistes des écoles de Vélo FSGT 71.

Encore de nombreux podiums pour le club cycliste de Saint-Marcel :



Catégorie 6

Pierre Roussot 1er

Patrick Picard 2ème

Michel Roussot 3ème

Stéphanie Pillon-Braillon 4ème

Odette Picard 7ème

Jocelyne Zacchia 13ème

Catégorie 5

Sylvain Briel 9ème

Eric Briel 12ème

Jean michaudet 14ème

Fred Methy 18ème

Pascal Poulleau 27ème

Jena François Cannard qui reprenait la compétition a dû abandonner

Catégorie 4

Belle 5ème place de Claude Gallet

Cyril Thibert et Matthieu Bailly terminent dans le peloton

En catégorie minime

Léon Boucrot termine 1er

Timéo Salomon 3ème

Kyliam Petiot 6ème

Pour l'école de vélo

Catégorie Puceron

Fayard Clarisse 1ère

Boucrot Claire 2ème

Catégorie Moustique

Creniault Mia 1ere

Catégorie Poussin

Fayard Gabin 2ème

Rose Alice 3ème 1ère féminine

Emile Charlotte 5ème

Capon Paul 7ème

Darré Aubert Raphaël 9ème

Thibert Sacha 11ème



Catégorie Pupille

Jegard Germain 1er

Charles Léo 2ème

Salomon Mathis 3ème

Bonnot Pierre 4ème

Corona Axel 5ème

Rose Jules 6ème



Catégorie Benjamin

Creniault Tom 3ème

Petiot Léna 7ème 1ère féminine



Le VCSM félicite ses courageux licenciés et leur donne rendez vous ce dimanche 24 mai pour le Championnat de Saône et Loire FSGT organisé à Sennecey le Grand par le club de Tournus.

La météo devrait être au beau fixe cette fois !



Amandine Cerrone



