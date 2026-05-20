Saint-Marcel
VCSM : un week-end réussi à Baudrieres pour les maraîchers
Par Amandine Cerrone
Publié le 20 Mai 2026 à 16h09
Ce samedi 16 mai, le Vélo Club de SAINT MARCEL organisait le Prix de la municipalité de BAUDRIERES sur un circuit de 4 km 200 .
Pour cette épreuve, et depuis 4 ans maintenant, Pascal POULLEAU, patron du Garage des Chavannes à SAINT MARCEL, a offert un challenge en la mémoire de Bernard Vincent.
Celui ci doit être remporté 3 années de suite pour être acquis au club qui fait le meilleur classement dans toutes les catégories sur les 3 premières places de chaque course.
Cette année c'est le club cycliste de LOUHANS qui le remporte pour la première fois.
Avec une météo mitigée, 166 coureurs étaient présents au départ dont 31 jeunes cyclistes des écoles de Vélo FSGT 71.
Encore de nombreux podiums pour le club cycliste de Saint-Marcel :
Catégorie 6
Pierre Roussot 1er
Patrick Picard 2ème
Michel Roussot 3ème
Stéphanie Pillon-Braillon 4ème
Odette Picard 7ème
Jocelyne Zacchia 13ème
Catégorie 5
Sylvain Briel 9ème
Eric Briel 12ème
Jean michaudet 14ème
Fred Methy 18ème
Pascal Poulleau 27ème
Jena François Cannard qui reprenait la compétition a dû abandonner
Catégorie 4
Belle 5ème place de Claude Gallet
Cyril Thibert et Matthieu Bailly terminent dans le peloton
En catégorie minime
Léon Boucrot termine 1er
Timéo Salomon 3ème
Kyliam Petiot 6ème
Pour l'école de vélo
Catégorie Puceron
Fayard Clarisse 1ère
Boucrot Claire 2ème
Catégorie Moustique
Creniault Mia 1ere
Catégorie Poussin
Fayard Gabin 2ème
Rose Alice 3ème 1ère féminine
Emile Charlotte 5ème
Capon Paul 7ème
Darré Aubert Raphaël 9ème
Thibert Sacha 11ème
Catégorie Pupille
Jegard Germain 1er
Charles Léo 2ème
Salomon Mathis 3ème
Bonnot Pierre 4ème
Corona Axel 5ème
Rose Jules 6ème
Catégorie Benjamin
Creniault Tom 3ème
Petiot Léna 7ème 1ère féminine
Le VCSM félicite ses courageux licenciés et leur donne rendez vous ce dimanche 24 mai pour le Championnat de Saône et Loire FSGT organisé à Sennecey le Grand par le club de Tournus.
La météo devrait être au beau fixe cette fois !
Amandine Cerrone
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