Châtenoy le Royal
Suite des rencontres Championnat Départemental des Clubs (CDC) vétérans sur les terrains de l’Amicale boules de Châtenoy.
Par Christian CLEAUX
Publié le 20 Mai 2026 à 22h27
6 équipes dont 3 châtenoyennes se sont affrontées mardi 19 mai, sur les terrains de pétanque A. Savoy, pour ce Championnat Départemental des Clubs (CDC).
Le C.D.C vétérans poursuivait ce mardi 19 mai ses rencontres en championnat Départemental des clubs.
Dans ces rencontres en 2ème division :
Châtenoy 1 jouait contre AP Chalon
En 4ème division :
Châtenoy 2 contre Saint Etienne en Bresse 1
Châtenoy 3 contre Lessard le National 1
Les rencontres se sont déroulées comme la semaine dernière, c’est à dire :
Ordre des parties :
- Un cycle de 6 Tête à Tête à 2 points, total = 12 points
- Un cycle de 3 doublettes à 4 points, total = 12 points
- Un cycle de 2 triplettes à 6 points, total = 12 points
Les joueurs, que ce soit en tête à tête ou en équipe, ont donné un maximum afin de remplir leur contrat et gagner. Les parties triplettes 2ème division se sont avérées difficiles et longues pour se terminer avec la victoire de l’AP Chalon.
Pour cet après-midi du 19 mai, résultats des matchs
Châtenoy 1 perd contre AP Chalon 1 16 à 20
Châtenoy 2 Bat St Etienne en Bresse 1 26 à 10
Châtenoy 3 Perd contre Lessard le National 1 10 à 26.
C.Cléaux
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône