Suite des rencontres Championnat Départemental des Clubs (CDC) vétérans sur les terrains de l’Amicale boules de Châtenoy.

6 équipes dont 3 châtenoyennes se sont affrontées mardi 19 mai, sur les terrains de pétanque A. Savoy, pour ce Championnat Départemental des Clubs (CDC).

Le C.D.C vétérans poursuivait ce mardi 19 mai ses rencontres en championnat Départemental des clubs.

Dans ces rencontres en 2ème division :

Châtenoy 1 jouait contre AP Chalon

En 4ème division :

Châtenoy 2 contre Saint Etienne en Bresse 1

Châtenoy 3 contre Lessard le National 1

Les rencontres se sont déroulées comme la semaine dernière, c’est à dire :

Ordre des parties :

- Un cycle de 6 Tête à Tête à 2 points, total = 12 points

- Un cycle de 3 doublettes à 4 points, total = 12 points

- Un cycle de 2 triplettes à 6 points, total = 12 points

Les joueurs, que ce soit en tête à tête ou en équipe, ont donné un maximum afin de remplir leur contrat et gagner. Les parties triplettes 2ème division se sont avérées difficiles et longues pour se terminer avec la victoire de l’AP Chalon.

Pour cet après-midi du 19 mai, résultats des matchs

Châtenoy 1 perd contre AP Chalon 1 16 à 20

Châtenoy 2 Bat St Etienne en Bresse 1 26 à 10

Châtenoy 3 Perd contre Lessard le National 1 10 à 26.

C.Cléaux

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