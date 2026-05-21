Prox Raid Aventure : Une journée sportive et citoyenne pour rapprocher les jeunes et les forces de l'ordre à Chalon-sur-Saône

Près de 700 jeunes et les forces de l'ordre réunis au Plateau Saint-Jean entre sport, prévention et dialogue. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 19 mai 2026, la plaine de jeux du Plateau Saint-Jean a accueilli la 6ème édition du dispositif «Raid Prox Aventure», une initiative portée par Raid Aventure Organisation en partenariat avec la Ville de Chalon-sur-Saône et la préfecture de Saône-et-Loire.

L'objectif de cette journée : créer du lien entre les jeunes et les forces de l'ordre à travers le sport, la prévention et le dialogue citoyen.

Près de 700 collégiens, lycéens, jeunes suivis par la Protection judiciaire de la jeunesse et la Mission Locale ont participé à cet événement encadré par des policiers bénévoles. Tout au long de la journée, les participants ont pu découvrir de nombreuses activités mêlant sensibilisation, dépassement de soi et esprit d'équipe.

Au programme figuraient notamment des parcours inspirés des entraînements de la Police, des démonstrations de gestes d'intervention, de la boxe, du football, de l'escalade, du tir laser ainsi que des ateliers de prévention autour des dangers liés à l'alcool et aux drogues. Une belle occasion pour les professionnels locaux de faire découvrir leur métier. Des initiations aux gestes de premiers secours étaient également proposées afin de sensibiliser les jeunes aux réflexes qui peuvent sauver des vies.

Au-delà des activités sportives, cette journée avait surtout pour ambition de favoriser les échanges entre les jeunes et les représentants des institutions présentes. Dans une ambiance conviviale et bienveillante, policiers nationaux, policiers municipaux et partenaires associatifs ont pu dialoguer avec les participants autour des questions de citoyenneté, de sécurité et de prévention des comportements à risque.

Les organisateurs ont salué la forte mobilisation des institutions partenaires venues soutenir cette action de proximité. Parmi ces institutions partenaires , citons notamment, la Police nationale, la Police municipale, la Gendarmerie nationale, la Base Pétrolière Interarmées (BPIA), le Service Départemental d'Incendie et de Secours, Unis-Cité, Transdev-STAC et la Sauvegarde 71.

Tous ont rappelé l'importance de construire, avec les jeunes, une ville plus sûre et plus solidaire, fondée sur le respect mutuel et la confiance.

Une belle journée de partage et d'échanges qui prouve qu'à travers le sport, la prévention et le dialogue, jeunes et forces de l'ordre peuvent apprendre à mieux se connaître et avancer ensemble vers une ville plus sereine.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati