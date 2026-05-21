Près de 150 participants aux Assises régionales de l’Europe à Dijon : l’Union européenne au cœur des projets de Bourgogne-Franche-Comté

Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté, cette matinée d’échanges avait pour ambition de rendre plus lisible l’action européenne sur le territoire, à un moment stratégique où l’Union prépare son futur budget pour la période 2028-2034.

Élus, représentants institutionnels, acteurs économiques, associatifs et partenaires européens ont ainsi partagé leurs expériences et débattu des enjeux de demain lors de plénières et temps d’échanges consacrés à l’impact des politiques européennes dans la région.

La rencontre s’est tenue en présence de Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et de Patrick Molinoz, vice-président en charge des politiques européennes, des actions internationales et de l’export. Des représentants de la Commission européenne, de l’État et de partenaires territoriaux étaient également mobilisés. L’animation de la matinée a été assurée par Christophe Moreux, représentant de l’Association française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE).



L’Europe, un levier majeur pour le territoire

À travers ces Assises, la Région a rappelé le rôle essentiel qu’elle joue en tant qu’autorité de gestion de plusieurs fonds européens majeurs : le FEDER, le FSE+, le FEADER ou encore le programme Interreg France-Suisse.

Sur la programmation 2014-2020, prolongée jusqu’en 2022 pour le FEADER, plus de 17 000 projets ont été soutenus en Bourgogne-Franche-Comté, représentant 1,611 milliard d’euros d’investissements.

Le FEDER (Fonds européen de développement régional) a mobilisé 446 millions d’euros, permettant notamment l’amélioration des équipements de 12 centres hospitaliers, le soutien à 279 PME, le développement de 114 produits innovants, la création de 173 e-services, la rénovation de 8 600 logements sociaux ou encore la préservation de 18 000 hectares de biodiversité.

Le Fonds social européen (FSE) a quant à lui financé la formation de 38 000 personnes, dont une large majorité de demandeurs d’emploi, avec près de 14 700 qualifications obtenues et plus de 12 600 jeunes de moins de 25 ans accompagnés.

Du côté du FEADER, dédié au développement rural, les résultats sont également significatifs : 4 200 jeunes agriculteurs aidés à l’installation, 2 438 exploitations accompagnées en agriculture biologique, ainsi que des centaines d’entreprises agroalimentaires et exploitations soutenues dans leurs investissements.

Enfin, le programme Interreg France-Suisse a permis d’accompagner 123 projets transfrontaliers, impliquant 180 structures françaises et 220 structures suisses.



Une programmation 2021-2027 déjà bien engagée

Pour la période actuelle 2021-2027, la Région pilote une enveloppe particulièrement importante.

Le programme FEDER-FSE+ représente 485 millions d’euros, répartis entre innovation, numérique, environnement, soutien aux PME, développement urbain et rural ou encore accompagnement du Massif du Jura.

Parmi les priorités affichées figurent notamment la transition écologique, avec des financements destinés à la rénovation énergétique de milliers de logements et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que le numérique, doté de 28 millions d’euros pour développer des services destinés à près de 3 millions d’utilisateurs.

Le FSE+, doté de 84 millions d’euros, soutient quant à lui la formation, l’apprentissage et l’orientation professionnelle avec un objectif de 60 000 personnes accompagnées. Le Service public régional de formation, financé à hauteur de 66,1 millions d’euros, affiche déjà un taux d’accès à l’emploi de 66 % dans les six mois suivant la formation.



Des outils concrets pour les habitants et les entreprises

Les participants ont également découvert plusieurs dispositifs emblématiques soutenus par l’Europe.

C’est le cas du projet eTICSS, mené avec l’Agence régionale de santé, qui facilite les parcours de soins grâce à des outils numériques. Doté de 10,5 millions d’euros de FEDER, il compte déjà 1 400 utilisateurs actifs et bénéficie à 90 000 patients.

Autre exemple : OSER BFC, un outil de financement destiné aux TPE et PME régionales. Géré avec le Fonds européen d’investissement, il mobilise 45 millions d’euros de FEDER afin de faciliter les prêts bancaires et renforcer les fonds propres des entreprises.

Le FEADER 2023-2027, doté de 254 millions d’euros, poursuit également son déploiement dans les territoires ruraux. Plus de 4 100 projets sont déjà engagés, autour de la modernisation agricole, de la transition agroécologique, de la protection de l’environnement, du soutien à la forêt ou encore du programme LEADER, dédié au développement local.

Enfin, le programme Interreg France-Suisse, fort de 69,7 millions d’euros de FEDER et de 50 millions de francs suisses, continue de financer des projets communs autour de cinq priorités : neutralité carbone, innovation et numérique, mobilité durable, tourisme durable et coopération transfrontalière.



Mieux comprendre l’Europe au quotidien

Au-delà des chiffres, ces Assises régionales ont surtout permis de rappeler une réalité souvent méconnue : l’Europe finance déjà de nombreux projets du quotidien en Bourgogne-Franche-Comté, qu’il s’agisse de santé, de formation, d’innovation, d’agriculture ou de transition écologique.

Une manière, aussi, de préparer les débats autour des futures orientations budgétaires européennes et de mieux faire comprendre les impacts concrets des politiques européennes au service des territoires et des citoyens.



Pour en savoir plus :

Europe Bourgogne-Franche-Comté

Interreg France-Suisse