Assassinat de Samuel Paty : Julien Odoul demande la projection du film L’Abandon dans les lycées de Bourgogne Franche-Comté

Communiqué de presse

Julien Odoul, Député de l’Yonne et Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, a adressé ce mercredi 20 mai un courrier au Président du Conseil régional afin de demander que le film L’Abandon soit projeté dans l'ensemble des lycées de la région.

Ce film qui retrace avec une grande rigueur les onze derniers jours du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, lâchement assassiné par un terroriste islamiste le 16 octobre 2020, doit devenir un outil pédagogique fort auprès de la jeunesse.

Alors que les atteintes à la laïcité et les contestations de l'autorité du corps enseignant persistent en milieu scolaire avec 4.280 cas en 2024-2025, le groupe Rassemblement National estime que la Région, en tant que collectivité de tutelle des lycées, doit prendre ses responsabilités. La transmission des valeurs républicaines et la défense de la liberté d’expression et la critique libre des idées et religions auprès de la jeunesse ne peuvent se limiter à des discours.

Par cette initiative, Julien Odoul appelle la collectivité régionale à prendre sa part, à son échelle, dans la lutte contre l’islamisme et à la défense de nos libertés fondamentales.

« Notre région a malheureusement toujours manqué de courage face à l’islamisme. Par trois fois, en 2020, 2021 et 2024, la gauche a refusé notre proposition de nommer un lycée du nom de Samuel Paty. Aujourd’hui, le Président du Conseil régional a la possibilité de prendre une initiative forte en diffusant ce film dans nos lycées. Le gouvernement y est favorable, 79% des Français y sont favorables. La lutte contre l’islamisme, pour la défense de notre liberté de penser, de s’exprimer, de moquer, de caricaturer, des valeurs au cœur même de l’identité française, doit être permanente et si ce film peut y participer, alors il faut que nous le diffusions le plus possible. » - Julien Odoul