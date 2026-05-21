Bourgogne
Dans l’intimité du renard : un week-end pour tout comprendre à Lons-le-Saunier
Par Nathalie DUNAND
Publié le 21 Mai 2026 à 13h43
Les 23 et 24 mai, le Pôle Grands Prédateurs propose un “Week-end Roux” au grand public pour découvrir le renard autrement. Films, conférences et animations lèvent le
Organisés par l’association Le Pôle Grands Prédateurs (PGP), ces deux jours transforment le Carrefour de la Communication en terrain d’exploration du renard roux. Expositions, animations familiales, rencontres avec photographes animaliers, et projections de documentaires fascinants plongent les visiteurs au cœur de la vie du renard, entre montagne et campagnes.
D’une belle et grande richesse, la programmation de ce week-end mêlera images époustouflantes de la vie des renards et connaissances de l’espèce au plus intime.
Parmi les temps forts, la projection de Le Clan des Renards, magnifique documentaire d’Anne et Erik Lapied : pendant une année entière, les réalisateurs suivent la vie d’un clan de renards en montagne. Des images à couper le souffle !
Un zoom sur Le Clos des Renardises, refuge et premier centre de soins dédiés à l’espèce, qui allie sauvetage de terrain et expertise scientifique pour protéger le renard roux. Ou encore L’odeur de l’herbe coupée, un documentaire qui met en lumière le rôle du renard roux (Vulpes vulpes) dans l’écosystème de la Lorraine, à travers un dialogue ouvert entre un piégeur, un chasseur, un scientifique, un naturaliste et deux agriculteurs.
Au programme également (détaillé ci-dessous), des conférences accessibles à tous pour mieux comprendre les enjeux actuels : le rôle du renard dans l’équilibre agricole (régulation des rongeurs) et sanitaire, le renard et la politique, le renard et notre santé…
Le week-end abordera aussi un chiffre marquant : entre 600 000 et 1 million de renards sont abattus chaque année en France, alimentant réflexions et échanges.
Des échanges ouverts et apaisés, un rendez-vous à la fois ludique et engagé pour mieux connaître cet animal discret… et essentiel.
Par Nathalie DUNAND
[email protected]
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2026
Week-end Roux
Entrée libre et gratuite
Lieu : Carrefour de la Communication (CARCOM), place du 11-Novembre à Lons-le-Saunier
Contact : [email protected]
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