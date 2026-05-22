L’Échappée Littéraire 2026 - Les lycéennes et lycéens de Bourgogne-Franche-Comté ont dévoilé leur roman et leur BD préférés

Ce jeudi 21 mai, les élèves du lycée Louis Pasteur à Besançon, ont dévoilé les lauréats 2026 de L’Échappée littéraire, en présence de Willy Bourgeois, vice-président de la Région aux lycées, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation, d’Aurélie Guillot, proviseure de l’établissement, et des autorités académiques.

L’Échappée littéraire a pour objectif d’éveiller la curiosité littéraire chez les jeunes et d’aiguiser leur esprit critique, mais aussi de leur permettre de participer à des animations et à des ateliers artistiques, ainsi qu’à des rencontres avec des professionnels des métiers du livre (éditeurs, imprimeurs, Agence Livre et Lecture de Bourgogne-Franche-Comté…).

Cette année, 29 établissements de Bourgogne-Franche-Comté ont participé à cette aventure littéraire, offrant la possibilité à quelque mille élèves de devenir d’éminents jurés. Ils ont eu à choisir parmi une sélection de quatre romans et quatre BD, tous publiés dans l’année.

▶ Lauréat roman : Mathieu Menegaux pour le roman Impardonnable aux éditions Grasset

▶ Lauréate BD : Justine Sow pour la BD Wax paradoxe aux éditions Bayard.