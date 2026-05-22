Week-end de la Pentecôte - Bison Futé voit rouge sur les routes dès vendredi

Le week-end prolongé de la Pentecôte s’annonce particulièrement chargé sur les routes françaises. Dernier grand week-end avant les vacances d’été, il devrait entraîner de très nombreux déplacements de loisirs, principalement vers les destinations côtières, les régions touristiques et les massifs montagneux.

Selon les prévisions de Bison Futé, la journée du vendredi 22 mai sera la plus difficile du week-end, avec un trafic classé rouge au niveau national dans le sens des départs.

Vendredi 22 mai : circulation très difficile dans toute la France

Dès la fin de la matinée et jusqu’en soirée, les automobilistes devraient rencontrer de fortes difficultés sur les grands axes menant :

vers la façade atlantique ;

la Bretagne et les Pays de la Loire ;

la Normandie ;

le pourtour méditerranéen ;

les frontières du Nord-Est ;

ainsi que la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En région parisienne, les autoroutes A10, A6 et A13 seront particulièrement saturées dès le milieu de journée, avec des ralentissements attendus jusque tard dans la soirée.

Dans le sens des retours, la journée est classée orange au niveau national. Des ralentissements importants sont attendus sur les axes rejoignant l’Île-de-France depuis le Nord-Ouest, la Méditerranée et le Grand Est.

Samedi 23 mai : vigilance sur l’A6 entre Lyon et Beaune

Samedi, le trafic restera soutenu dans plusieurs régions touristiques, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes vers les stations de montagne et l’Italie.

Les automobilistes circulant en Bourgogne-Franche-Comté devront également s’armer de patience. Bison Futé prévoit une circulation importante sur l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, particulièrement entre la fin de matinée et le début d’après-midi.

Les axes en provenance d’Allemagne et du Luxembourg vers le Grand Est devraient aussi être fortement chargés.

Lundi 25 mai : retour compliqué vers l’Île-de-France

Le lundi de Pentecôte sera marqué par des retours massifs vers la région parisienne. Les axes venant de Bretagne, de Normandie et du Grand Ouest devraient concentrer les principales difficultés.

Les autoroutes A10, A6 et A13 enregistreront une circulation dense tout au long de l’après-midi et jusque tard dans la soirée.

Les conseils de Bison Futé

Pour limiter les difficultés, Bison Futé recommande :

d’éviter de prendre la route vendredi après-midi ;

de privilégier des départs très matinaux ou décalés ;

de consulter les conditions de circulation en temps réel ;

de prévoir des temps de trajet allongés ;

et de faire des pauses régulières lors des longs déplacements.

Toutes les prévisions détaillées ici