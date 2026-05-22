CÔTE D'OR

Jean-Pierre Raffarin livre sa vision du leadership face aux crises du monde

Par Jeannette MONARCHI

Publié le 22 Mai 2026 à 07h39

Jean-Pierre Raffarin livre sa vision du leadership face aux crises du monde

Invité du Club Réseau Conférences (CRC) organisé par la société 1Pulse à la Cité des Climats et vins de Bourgogne, Jean-Pierre Raffarin a partagé son expérience du pouvoir et sa vision du monde dans un contexte international tendu à une cinquantaine de chefs d’entreprise.

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