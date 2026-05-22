"Pilippe le Hardy" sort une version inédite du ban bourguignon... Préparez-vous !

Le premier Duc de Bourgogne "Philippe le Hardi" revient parmi nous et en musique sous un nom : "Pilippe le Hardy" ! Un tout nouveau projet qui se veut orienté Techno / EDM / Eurodance avec ce premier single qui est une reprise de notre hymne favori, le Ban Bourguignon !

Pour l'écouter, c'est par ici https://share.bridge.audio/pouvoir-magique/pilippe-le-hardy?id=a736a97a-e64c-419e-8741-e6abab810b15



Le morceau sort ce 22 mai sur toutes les plateformes...



https://linktr.ee/pilippelehardy