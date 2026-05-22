Une mobilisation fortes des professionnels autour des violences sexuelles : une journée de formation départementale réussie pour le projet "Parlons-en" d'infojeunes71

Le mardi 19 mai 2026, le projet « Parlons-en », porté par InfoJeunes Saône-et-Loire grâce au financement de l’Agence Régionale de Santé Bourgogne–Franche-Comté (ARS BFC), organisait au Creusot une grande journée départementale d’échanges et de formation autour des violences sexuelles, de la prise en charge des victimes ou des auteurs et des outils professionnels mobilisables sur le terrain.

Cette journée, gratuite et ouverte aux professionnels de toute la Saône-et-Loire, a rassemblé près d’une quarantaine de participants issus de secteurs variés : éducation, médico-social, social, santé, animation, jeunesse ou encore accompagnement des publics. Une diversité qui témoigne d’un besoin partagé : mieux comprendre, mieux repérer et mieux accompagner les situations de violences sexuelles.

Au fil des échanges, un constat s’est imposé avec force : les professionnels sont aujourd’hui en demande de temps de formation, d’outils concrets et d’espaces d’analyse pour faire face à des situations de plus en plus complexes. Cette forte mobilisation démontre la nécessité de continuer à développer des actions de soutien et d’accompagnement à destination des acteurs de terrain.

La matinée a permis d’aborder les dispositifs de protection et de mise en sécurité des victimes grâce à l’intervention d’Anne Charvet, référente du dispositif VIF du Creusot. Les participants ont pu échanger autour de l’accueil de la parole, des procédures existantes et des réalités rencontrées sur le terrain.

L’après-midi, Michel Lecamp, psychologue au CRIAVS de Dijon, est intervenu autour du « terreau» de la violence et de la chaîne délictuelle menant au passage à l’acte chez les auteurs de violences sexuelles. Un temps fort qui a suscité de nombreux échanges et réflexions collectives autour des pratiques professionnelles, en présence de Christelle Roux-Amrane (Présidente d’Info Jeunes Saône- et-Loire, de Solène Plat (Directrice) et de la Nadège Delalande (Coordonatrice).

Au-delà du contenu théorique, cette journée a également permis de créer du lien entre professionnels de différents secteurs, favorisant ainsi une meilleure coopération territoriale autour des enjeux de prévention, de repérage et d’accompagnement des victimes.

À travers le projet « Parlons-en », InfoJeunes Saône-et-Loire poursuit son engagement en faveur de la prévention, de l’éducation à la vie affective et relationnelle, ainsi que du soutien aux professionnels confrontés à ces problématiques dans leurs pratiques quotidiennes.

Le soutien financier de l’ARS Bourgogne–Franche-Comté permet aujourd’hui de proposer gratuitement ces temps de sensibilisation et de formation sur notre territoire, afin de renforcer les compétences des professionnels et favoriser une prise en charge toujours plus adaptée des publics.